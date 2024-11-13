Новости Одессы и Одесской области

В Одесском регионе резко возросла заболеваемость коклюшем: причины

В Одесском регионе резко возросла заболеваемость коклюшем: причины

За 10 месяцев 2024 года в Одесской области зарегистрировано 487 случаев коклюша, тогда как за аналогичный период прошлого года — только один. Медики советуют не игнорировать вакцинацию.

Такие данные опубликовал Одесский областной центр контроля и профилактики болезней.

Медики отмечают, что по сравнению с прошлым годом уровень заболеваемости коклюшем в Украине вырос более чем в 20 раз.

В Одесской области в 2023 году единичные случаи коклюша начали регистрироваться в конце года с последующей ежемесячной тенденцией к росту в 2024 году. Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в мае — 101 случай.

Причина роста заболеваемости — увеличение количества непривитых детей.

Коклюш представляет собой крайне заразное заболевание бактериальной природы. Оно характеризируется поражением слизистой оболочки верхних дыхательных путей и возникновением мучительного кашля. Наиболее опасным коклюшем является для младенцев, у которых может вызвать апноэ – временную остановку дыхания.

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Вспышки этого заболевания часто проявляются цикличностью из-за зависимости от временного иммунитета, уровня охвата вакцинацией и других факторов. Частота подъемов заболеваемости, как правило, наблюдается каждые 3-5 лет. Совокупность этих факторов и привела к подъему заболеваемости в 2024 году.

Защиту от коклюша предоставляет вакцинация

Соответствующую прививку делают в 2, 4, 6 и 18 месяцев от рождения. Это комбинированная вакцина, которая также защищает от столбняка и дифтерии (АКДС), она входит в национальный календарь и является бесплатной для детей.

 

 

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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