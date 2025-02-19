Про це написало британське видання The Telegraph.

Запропонована американською стороною економічна угода викликала серйозні застереження в української влади через її потенційно обтяжливий характер для економіки України. Експерти навіть порівняли ці фінансові зобов’язання з історичним прецедентом – репараційними виплатами, що були накладені на Німеччину після завершення Першої світової війни.

За цією угодою планувалося створити спільний фонд США та України. Цей фонд мав би керувати нашими природними багатствами – корисними копалинами, нафтою, газом, а також портами та іншими інфраструктурними об’єктами.

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США хотіли отримувати половину всіх грошей від видобутку корисних копалин в Україні. Крім того, якби Україна давала дозволи іншим країнам на видобуток – половина плати за ці дозволи також мала йти США. Америка також хотіла мати перше право на купівлю українських корисних копалин, які йдуть на експорт.

Спільний фонд мав би сам вирішувати, кому і на яких умовах давати дозволи на видобуток ресурсів.

Президент Зеленський вирішив, що така угода не підходить Україні. Коли 12 лютого він зустрівся з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, то відмовився підписувати цю угоду. За повідомленнями CNN і Reuters, Україна вже запропонувала США новий варіант угоди, який був би більш справедливим для обох сторін.