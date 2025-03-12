Подробиці вчорашнього удару повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Балістичною ракетою пошкоджено судно «MJ PINA» під прапором Барбадос. У момент удару судно завантажувало пшеницю для експорту в Алжир.

«Абсолютно цивільне судно», – зазначив Кіпер.

На жаль, загинули чотири людини – громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому – 24 роки. Ще двоє людей дістали поранення – українець і сирієць. Їм надають необхідну допомогу.

Пошкодження отримали ще одне судно, причали, склади для зберігання зерна.

Росія б’є по українській інфраструктурі, зокрема по портах, які задіяні в забезпеченні продовольчої безпеки світу.

Нагадаємо, увечері вівторка, 11 березня, в Одесі пролунав потужний вибух. Перед цим повідомлялося про загрозу застосування балістики з території окупованого Криму.

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