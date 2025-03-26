Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

По словам заместителя председателя ГП «АМПУ» Вячеслава Харкавенко, модуль управления движением автотранспорта логистической портовой системы DocPort уже работает в Дунайских портах и ​​Черноморском порту и в мае станет доступным в Одесском порту.

Система позволяет более эффективно планировать логистику в порту, оформление пропусков, обработку грузов.

Харкавенко отметил, что цифровизация портовой логистики продолжится и уже в июне этого года начнется внедрение модуля «Морское окно» как составляющей DocPort. Его функционал предусматривает переход от бумажного документооборота к электронному обмену данными между судами и береговыми службами.

«Это значительно сократит время на оформление прихода и выхода судов, уменьшит простои в портах и будет способствовать росту интенсивности грузовых операций“, – подчеркнул он.

Напомним, 11 марта 2025 года россия нанесла очередной удар по порту в Одессе. В результате атаки погибли четыре человека погибли, повреждено гражданское судно и инфраструктура.

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