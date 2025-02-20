Міністерство спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) працює над підготовкою проєкту передачі в управління першого та контейнерного термінала в порту Чорноморськ. Наразі завершено техніко-економічне обґрунтування, яке незабаром направлять на погодження до Міністерства.

Головною метою проєкту є збільшення ефективності роботи порту через залучення приватних інвестицій. Це дозволить покращити використання терміналів, підвищити їхній операційний потенціал і сприяти розвитку інфраструктури. Під час підготовки проєкту враховували економічні, соціальні та екологічні аспекти, а також питання збереження робочих місць.

За словами заступника в.о. голови ДП «АМПУ» Андрія Кашуби, цей проєкт може стати одним із перших після початку повномасштабної війни, що залучить міжнародного інвестора в портову галузь України. Очікується, що остаточне погодження документації завершиться у квітні цього року.

Процес підготовки проєкту в Чорноморську розпочався ще до повномасштабного вторгнення, однак у 2022 році був призупинений. У 2023 році роботу над ним відновили.

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