В одеському парку відкрилася льодова ковзанка

До війни в Одесі було сім майданчиків для аматорського та професійного катання на ковзанах. Однак після 24 лютого 2022 року деякі з них «на якийсь час закрилися». Але є ковзанки, які все ще продовжують свою роботу, щоправда, з урахуванням комендантської години та регулярних відключень електроенергії.

Де в Одесі в 2023 році можна покататися на ковзанах і скільки це обійдеться, дивіться в нашому огляді.

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