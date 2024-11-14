Новини Одеси та Одеської області

В одеському парку відкрилася льодова ковзанка

В одеському парку відкрилася льодова ковзанка

У парку Шевченка в Одесі на вулиці Успенській, 2 відкрили нову льодову ковзанку. Вона вже доступна для відвідувачів і працює щодня. Про це повідомляють на офіційному каналі ковзанки.

Ковзанка приймає відвідувачів з 10:00 до 22:35. Вартість катання складає 200 гривень за заїзд.

Оренда ковзанів коштує 150 гривень та вимагає застави у розмірі 500 гривень. Ковзани доступні в широкому розмірному діапазоні — від 25 до 47 розміру.

За бажанням можна прийти зі своїм спорядженням. Крім того, пропонується оренда допоміжних фігур для катання за 150 гривень.

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