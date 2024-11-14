В одесском парке открылся ледовый каток

В парке Шевченко в Одессе на улице Успенской, 2 открыли новый ледовый каток. Он уже доступен для посетителей и работает ежедневно. Об этом сообщается на официальном канале катка.
Каток принимает посетителей с 10:00 до 22:35. Стоимость катания составляет 200 гривен за заезд.
Аренда коньков стоит 150 гривен и требует залога в размере 500 гривен. Коньки доступны в широком размерном диапазоне — от 25 до 47 размера.
По желанию можно прийти со своим снаряжением. Кроме того, предлагается аренда вспомогательных фигур для катания за 150 гривен.
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