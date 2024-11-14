В одесском парке открылся ледовый каток

Новогодний досуг: где в Одессе можно покататься на коньках? До войны в Одессе было семь площадок для любительского и профессионального катания на коньках. Однако после 24 февраля 2022 года некоторые из них «на время закрылись». Но есть катки, которые все еще продолжают свою работу, правда, с учетом комендантского часа и регулярных отключений электроэнергии.

Где в Одессе в 2023 году можно покататься на коньках и во сколько это обойдется, смотрите в нашем обзоре. ПОДРОБНЕЕ

В Лузановке построят современную Ледовую арену В Суворовском районе Одессы запланировали возвести Ледовую арену на месте пустыря в Лузановке. Инициатива принадлежит городским властям. ПОДРОБНЕЕ

Где в Одессе покататься на коньках и сколько это стоит? Катание на коньках — одно из самых зимних развлечений. И когда идти на лед, как не в разгар новогодних праздников. «Одесская Жизнь» собрала для вас места в городе, где можно покатаься на коньках и цены на этот вид развлечения. ПОДРОБНЕЕ

На Таирова заработал новый ледовый каток (фото, видео) 24 декабря 2021 года на проспекте Небесной Сотни, 6 открыли новую ледовую арену. Расположилась она на месте заброшенного скейт-парка. Его тоже восстановили. ПОДРОБНЕЕ