Юна гімнастка із Затоки Саша Паскаль вчиться кататися на ковзанах із протезом (фото)

Про це повідомляється на сторінці Саші у соцмережах, яку веде мама дівчинки.

«Стала на лід. Так-так, стала і поїхала», – йдеться у повідомленні.

На відео та фото з ковзанки видно, як Саша катається по льоду та стоїть на ковзанах.

Нагадаємо, Саша Паскаль постраждала в результаті ракетного удару росіян по курортному селищу Затока 16 травня 2022 року. Вона опинилася під завалами, після чого лікарям довелося ампутувати їй ніжку. Але дівчинка не впала духом, а отримавши сучасний біонічний протез, продовжила займатися улюбленою справою – художньою гімнастикою і навіть брала участь у змаганнях.

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