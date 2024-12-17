Юна гімнастка із Затоки Саша Паскаль вчиться кататися на ковзанах із протезом (фото)

Українська гімнастка з Одеської області, 7-річна Саша Паскаль, яка втратила ніжку внаслідок ракетного удару росіян по Затоці на початку повномасштабної війни, стала на ковзани і, незважаючи на наявність протезу, почала освоювати ази фігурного катання.
Про це повідомляється на сторінці Саші у соцмережах, яку веде мама дівчинки.
«Стала на лід. Так-так, стала і поїхала», – йдеться у повідомленні.
На відео та фото з ковзанки видно, як Саша катається по льоду та стоїть на ковзанах.
Читайте також: Саша Паскаль, яка втратила ніжку через російську ракету, вальсувала на Віденському балу (відео)
Нагадаємо, Саша Паскаль постраждала в результаті ракетного удару росіян по курортному селищу Затока 16 травня 2022 року. Вона опинилася під завалами, після чого лікарям довелося ампутувати їй ніжку. Але дівчинка не впала духом, а отримавши сучасний біонічний протез, продовжила займатися улюбленою справою – художньою гімнастикою і навіть брала участь у змаганнях.
Ще на тему: Втратила ніжку, але не волю до життя: 7-річна Саша Паскаль виступила на проекті неймовірних людей (відео).