Новини Одеси та Одеської області

В Одесі змінили схему руху на одній з найбільш завантажених вулиць (відео)

В Одесі змінили схему руху на одній з найбільш завантажених вулиць (відео)

На вулиці Отамана Головатого, у напрямку з Пересипського району до центра Одеси, радикально змінено організацію дорожнього руху. Нанесено велосмугу та окрему смугу для громадського транспорту. Про це повідомляє КУ СМЕП.

Як повідомили у КУ СМЕП, було з’єднано смугами громадського транспорту та велоінфраструктурою, Пересипський та Приморський райони.

Крім того, звужено смуги руху до нормативних 3,1 метра, що і дозволило облаштувати велосмугу, відокремлену стовпчиками зліва, де перетини з фурами та маршрутками мінімізовано. 

Крайня права смуга відтепер відведена під смугу для громадського транспорту, що має прискорити прискорить рух громадського транспорту, а штрафи за паркування на такій смузі для великовантажного транспорту, який часто там запарковано, автоматично подвоєно.

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