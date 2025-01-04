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В одеському кіоску знайшли журнал з Путіним на обкладинці

В одеському кіоску знайшли журнал з Путіним на обкладинці

Одеський громадський діяч Дем’ян Ганул опублікував фотографію кіоску з пресою, на вітрині якого лежить журнал з президентом Росії на обкладинці. Активіст вважає це пропагандою “руського міра”. “Одеське Життя” з’ясувало подробиці, чи так це насправді.

Що сталося

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У своїх соцмережах Дем’ян Ганул опублікував відео, на якому видно, що на вітрині одного з кіосків “Горпреси” лежить журнал “Коментарі”. А саме – один з його номерів за 2012 рік. На обкладинці видання – Володимир Путін, на той момент прем’єр-міністр при президенті Дмитрієві Медведєві.

“В Одесі на одному з об’єктів продажу друкованої продукції, вітрину прикрашають обкладинки російського журналу «коментарі» з зображенням путіна. Зрозуміло, що це не свіжі випуски журналу, але чому їх досі не прибрали, невже всіх влаштовувало зображення путіна з келихом шампанського? Може чогось чекали/чекають?”, – написав активіст.

Дем’ян Ганул висловився про журнал загалом, що це антиукраїнське видання, з відповідними фото/заголовками. Громадський діяч викликав поліцію і написав заяву про правопорушення.

путін на обкладинці

Скриншот з відео Дем’яна Ганула, на якому видно журнал з Путіним на обкладинці в одеському кіоску.

Про що стаття з Путіним на обкладинці

Ми знайшли текст статті “Путіну подарували українську церкву”, яку редакція проілюструвала зображенням Путіна, який в одній руці тримає свічку, а іншою хреститься. Публікація розповідає про інтриги всередині Української Православної Церкви Київського патріархату, в результаті яких виникла загроза того, що церква повністю перейде під контроль Російської Православної Церкви. Жодного антиукраїнського змісту в тексті немає.

обкладинка з путіним

Та сама обкладинка зі статтею про УПЦ МП і прем’єр-міністром (у 2012 році) Путіним.

Довідка “Одеського Життя”

У 2012 році журнал “Кореспондент” належав Віталію Гайдуку – секретареві Ради національної безпеки і оборони при президенті Вікторі Ющенко. Тоді видання займало проукраїнську позицію. І тільки в 2013 році його купив Сергій Курченко – олігарх з оточення Віктора Януковича. Тоді ж змінилася редакційна політика видання.

Але чому такий старий журнал з сумнівним персонажем досі залишався на вітрині газетного кіоску, поки що залишається питанням без відповіді.

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