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В Одесі закровоточив Пушкін – фотофакт

В Одесі закровоточив Пушкін – фотофакт

Сьогодні, 15 жовтня 2024 року, в Одесі вкотре «дісталося» пам’ятнику Пушкіну на Приморському бульварі – його (вже не вперше) облили червоною фарбою.

Про це повідомив у себе в соцмережах відомий одеський громадський діяч Дем’ян Ганул.

«Пам’ятник Пушкіну (Ганул переінакшив прізвище російського поета на більш нецензурний лад – ред.) закривоточив», – коротко прокоментував активіст.

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Пушкін "закровоточив"

Фото з Телеграм-каналу Дем’яна Ганула

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, наразі пам’ятник відмивають комунальники.

Нагадаємо, у листопаді минулого року пам’ятник Пушкіну облив червоною фарбою одеський художник Ярослав Войцеховський, а в серпні цього року в День незалежності України, Пушкіна на Думській площі «прикрасили» табличкою з написом «Хочу в музей до Каті».

Минулого тижня у злощасного пам’ятника «відзначилася» невідома дівчина, яка закидала погруддя поета яйцями.

Раніше «Одеське життя» поцікавилося у одеситів, чи потрібен в Одесі пам’ятник Пушкіну.

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