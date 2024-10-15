В Одесі закровоточив Пушкін – фотофакт

Про це повідомив у себе в соцмережах відомий одеський громадський діяч Дем’ян Ганул.

«Пам’ятник Пушкіну (Ганул переінакшив прізвище російського поета на більш нецензурний лад – ред.) закривоточив», – коротко прокоментував активіст.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, наразі пам’ятник відмивають комунальники.

Нагадаємо, у листопаді минулого року пам’ятник Пушкіну облив червоною фарбою одеський художник Ярослав Войцеховський, а в серпні цього року в День незалежності України, Пушкіна на Думській площі «прикрасили» табличкою з написом «Хочу в музей до Каті».

Минулого тижня у злощасного пам’ятника «відзначилася» невідома дівчина, яка закидала погруддя поета яйцями.

Раніше «Одеське життя» поцікавилося у одеситів, чи потрібен в Одесі пам’ятник Пушкіну.