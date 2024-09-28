В Одесі з третьої спроби демонтували ленина та зірку на площі 10 квітня

Про це повідомив у себе в соцмережах один із учасників демонтажу, відомий одеський активіст Дем’ян Ганул.

«Сьогодні з третьої спроби силами активної громадськості Одеси було демонтовано два макети ордену леніна та радянської зірки, символіки які чітко підпадають під декомунізацію та не несуть жодної культурної цінності», – написав активіст.

При цьому Ганул додав, що громадські діячі «зробили місцевій владі послугу», і демонтаж було виконано, незважаючи на адміністративні протоколи від поліції.

Нагадаємо, першу спробу позбутися забороненої символіки було здійснено 7 вересня 2024 року: тоді Дем’ян Ганул та лідер ГО «Зелений лист» Владислав Балинський своїми силами демонтували одну частину барельєфу із зображеннями радянських нагород на стелі «Крила перемоги», але такі ж зображення залишалися з іншого боку стели.

Вранці 22 вересня активісти спробували закінчити розпочате два тижні тому, але тоді їм завадила поліція, яка «приїхала швидше, ніж упав шматок металу».

Раніше було оприлюднено звернення, в якому депутат Одеської міськради Марина Бойко закликала мера Геннадія Труханова прибрати комуністичну символіку з пам’ятника «Крила перемоги» на площі 10 квітня.

Стаття на тему: Саботаж чи недбалість: чому одеська влада не поспішає демонтувати радянські символи.