Кафе в Затоці, де відмовилися обслуговувати українською мовою, позбудеться літери Z у назві

Власниця кафе “Бургер Z” у Затоці, де днями розгорівся черговий мовний скандал і із закладу вигнали відвідувачку, вибачилася й обіцяє прибрати літеру “Z” у назві закладу.
Таке рішення вона ухвалила після відвідин відомого одеського активіста Дем’яна Ганула.
Активіст зустрівся з усіма сторонами конфлікту і провів бесіду, під час якої власники вибачилися за свій ганебний вчинок.
Власниця кафе пояснила, що буква “Z” означає селище Затоку, і щоб у майбутньому не виникало жодних питань, пообіцяла її прибрати. Цей бізнес зареєстрований у 2017 році, у чому активіст за документами особисто переконався.
“Також, власники мені пообіцяли, що подібних ситуацій більше не буде, вони розуміють наслідки і дотримуватимуться мовного закону.
Окремо хочу подякувати дівчині, яка під час відпочинку в нашому регіоні, проявила чітку громадянську позицію.
Звертаюся до всіх представників бізнесу який надає послуги, не порушуйте мовний закон, надавайте послуги українською за замовчуванням”, – написав Дем’ян Ганул.
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Нагадаємо, власник закладу відмовився обслуговувати відвідувачку українською мовою як того вимагає мовний закон. Ба більше, її навіть виставили на вулицю. Обурена дівчина (за інформацією з соцмереж, вона приїхала на відпочинок зі Львова) викликала поліцію.