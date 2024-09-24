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В Одеській області розмістять плавучі електростанції – постанова Кабміну

В Одеській області розмістять плавучі електростанції – постанова Кабміну

Кабінет міністрів України затвердив заходи щодо організації встановлення газопоршневих та/або газотурбінних установок, розташованих на суднах технічного флоту.

Про це йдеться в постанові №1069 від 13 вересня 2024 року.

Метою таких заходів є забезпечення енергетичної безпеки держави та ліквідації наслідків збройної агресії рф проти України.

Згідно з постановою, послуги з оренди суден технічного флоту, на яких встановлені газопоршневі та/або газотурбінні установки, призначені для виробництва електричної енергії, послуги з найму персоналу для таких установок, можуть здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів.

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Раніше керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв, що Туреччина може надати Одеській області три судна, які можуть надавати щонайменше 250 МВт електроенергії. Їх планують встановити розмістити в портах Одеси, Південного та Ізмаїла. Тоді чиновник зазначав, що Туреччина вимагає для передачі цих суден певних гарантій безпеки.

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