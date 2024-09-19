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Узимку в Україні може не бути світла по 18 годин на добу, – прогноз ООН

Узимку в Україні може не бути світла по 18 годин на добу, – прогноз ООН

За прогнозами Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) цієї зими в Україні може не бути світла від 4 до 18 годин на добу.

Як повідомляється на сайті ООН, через пошкодження української енергосистеми тривали відключення, а влітку в деяких українських містах електроенергія була відсутня 12 і більше годин на добу.

Експерти ММПЛУ прогнозують, що взимку в Україні можуть вимикати світло від 4 до 18 години на день.

«Житлові умови у багатоповерхівках швидко погіршуються внаслідок відключення електроенергії. Води немає, опалення та освітлення вимикаються, зникає телефонний зв’язок та інтернет. Коли ліфти перестають працювати, люди з порушеннями опорно-рухового апарату фактично опиняються у пастці у своїх будинках»,

– каже голова ММПЛУ Даніель Белль.

За невтішними прогнозами, ця зима буде надзвичайно складною і українці, ймовірно, зіткнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні.

«Будь-які нові атаки, які призведуть до більш тривалих відключень, можуть мати катастрофічні наслідки»,

– додала Белль.

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В ООН зазначають, що станом на червень 2024 року 73% українських теплоелектростанцій було виведено з ладу.

«Якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого були спрямовані на об’єкти передачі електроенергії, то з березня 2024 року основною мішенню стали об’єкти генерації»,

– наголошують експерти.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що найгірша ситуація з електропостачанням взимку буде у Києві, Одесі та Харкові, оскільки ці три міста є «слабкими місцями» в енергосистемі України. За його словами, за найгіршого сценарію за температури повітря нижче 10-15 градусів, варто готуватися до відключень по 12-16 годин.

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