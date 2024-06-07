Туреччина може надати Одеському регіону плавучі електростанції

Про це на пресбрифінгу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

“Працюємо з турецькою стороною, працює міністерство. У них є потужні судна, які видають 250 МВт. Є ті, які працюють на дизельному паливі й ті, які на газу”, – каже чиновник.

За словами Кіпера, такі кораблі можуть розмістити в портах Одеси, Южного та Ізмаїла.

” Зараз тривають переговори, щоб зайшли кораблі, але в них перше запитання: “Дайте безпеку”. Ми говоримо: “Ви, Туреччина, і є безпека, ви ж берете участь у всіх процесах”, – зазначив голова обладміністрації.

Очільник області додав, що на нас чекають серйозні випробування, пов’язані з нестачею електроенергії.

“Я не тільки сам готуюся, я раджу і всім готуватися (до частих і тривалих відключень світла, – Ред.) Ви ж бачите, що генерація сьогодні розбита, у нас залишилася тільки атомна генерація. Плюс вивели на плановий ремонт два блоки і все. Коли їх запустять, ми вийдемо з п’ятої години на день зі світлом, можливо, до десяти годин. Імпорт який нам дають – його теж не вистачає. В Одеській області взагалі немає генерації всередині, ми транзитний регіон”, – підкреслив Кіпер.

Нагадаємо, наразі порти Великої Одеси та Дунаю забезпечують 93% експорту продукції українських аграріїв. При цьому росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи в порти України.