Туреччина може надати Одеському регіону плавучі електростанції

Керівництво Одеського регіону веде переговори з Туреччиною про розміщення в ключових портах Чорного моря і Дунаю плавучих електростанцій, щоб перекрити дефіцит електроенергії.
Про це на пресбрифінгу повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
“Працюємо з турецькою стороною, працює міністерство. У них є потужні судна, які видають 250 МВт. Є ті, які працюють на дизельному паливі й ті, які на газу”, – каже чиновник.
За словами Кіпера, такі кораблі можуть розмістити в портах Одеси, Южного та Ізмаїла.
” Зараз тривають переговори, щоб зайшли кораблі, але в них перше запитання: “Дайте безпеку”. Ми говоримо: “Ви, Туреччина, і є безпека, ви ж берете участь у всіх процесах”, – зазначив голова обладміністрації.
Читайте також: Порти Великої Одеси запрацювали повноцінно: перший за час війни контейнеровоз пройшов морським коридором
Очільник області додав, що на нас чекають серйозні випробування, пов’язані з нестачею електроенергії.
“Я не тільки сам готуюся, я раджу і всім готуватися (до частих і тривалих відключень світла, – Ред.) Ви ж бачите, що генерація сьогодні розбита, у нас залишилася тільки атомна генерація. Плюс вивели на плановий ремонт два блоки і все. Коли їх запустять, ми вийдемо з п’ятої години на день зі світлом, можливо, до десяти годин. Імпорт який нам дають – його теж не вистачає. В Одеській області взагалі немає генерації всередині, ми транзитний регіон”, – підкреслив Кіпер.
Нагадаємо, наразі порти Великої Одеси та Дунаю забезпечують 93% експорту продукції українських аграріїв. При цьому росія продовжує робити все можливе, щоб заблокувати морські шляхи в порти України.