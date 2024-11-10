В Одеській області мотоцикліст виїхав на зустрічну смугу і розбився

За даними обласного управління поліції, аварія сталася ввечері суботи, 9 листопада, поблизу села Майорське Захарівської територіальної громади.

Попередньо поліцейські встановили, що 31-річний мешканець Одеси, рухаючись на позашляховику Mitsubishi Pajero, зіткнувся з мотоциклом Mustang, під керуванням 36-річного місцевого жителя, який виїхав на зустрічну смугу. Аби уникнути аварії, водій авто з’їхав на ліву смугу, в той момент, коли на неї повернувся керманич двоколісника, що призвело до зіткнення.

В результаті ДТП водій мотоцикла загинув на місці. Водій автомобіля не постраждав. Його одразу перевірили на стан сп’яніння – він був тверезий.

Слідчі кваліфікують пригоду як «порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого». Встановлюються повні обставини.

Як повідомлялося, увечері 3 листопада у Білгород-Дністровському районі загинув у ДТП депутат Київської міської ради Сергій Мамоян.