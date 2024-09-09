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На дорогах Одеської області загинули водій легковика та мотоцикла

На дорогах Одеської області загинули водій легковика та мотоцикла

За минулі вихідні в Одеській області сталися дві смертельні аварії, внаслідок яких загинули водії легкового автомобіля та мотоцикла. Травмовано дитину.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

Близько 23-ї години в суботу, 7 вересня, у селі Великодолинське Одеського району 39-річний місцевий мешканець, рухаючись легковим автомобілем «тойота», не впорався з керуванням, злетів з дороги та зіткнувся з придорожнім деревом.

Унаслідок ДТП водій легковика загинув, а його 11-річний син зазнав численних травм і був госпіталізований.

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ДТП у Великодолинському

У Рені, внаслідок ДТП, що сталася в неділю, 8 вересня, близько 13-ї години, загинув мотоцикліст.

Попередньо поліцейські встановили, що 41-річний водій «лексуса» виїжджав із другорядної дороги на головну і не пропустив 36-річного мотоцикліста, який мав перевагу в русі, внаслідок чого сталося зіткнення.

Від отриманих травм водій мотоцикла помер дорогою до лікарні.

автопригода в Рені

Водія «Lexus» перевірять на стан сп’яніння.

«Після встановлення всіх обставин події, йому буде надано правову кваліфікацію», – повідомили в поліції.

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