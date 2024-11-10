Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области мотоциклист выехал на встречку и разбился

В Одесской области мотоциклист выехал на встречку и разбился

В Раздельнянском районе Одесской области произошло ДТП, в котором погиб водитель мотоцикла. Обстоятельства происшествия расследуют полицейские.

По данным областного управления полиции, авария случилась вечером субботы, 9 ноября, вблизи села Майорское Захаровской территориальной громады.

Предварительно полицейские установили, что 31-летний житель Одессы, двигаясь на внедорожнике «Mitsubishi Pajero», столкнулся с мотоциклом «Mustang», под управлением 36-летнего местного жителя, который выехал на встречную полосу. Чтобы избежать аварии, водитель авто съехал на левую полосу, в тот момент, когда на нее вернулся и мотоциклист, что привело к столкновению.

Внедорожнике «Mitsubishi Pajero» столкнулся с мотоциклом «Mustang»

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте. Водитель автомобиля не пострадал. Его сразу проверили на состояние опьянения – он был трезв.

Следователи квалифицируют происшествие как «нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего». Устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, вечером 3 ноября в Белгород-Днестровском районе погиб в ДТП депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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