Аварія в Одеській області: стало відомо, хто загинув у згорілому позашляховику

Аварія, в якій загинув депутат, сталася ввечері 3 листопада в Білгород-Дністровському районі. За кермом «Toyota» він не впорався з керуванням на кільцевій ділянці дороги і з’їхав у кювет. Автомобіль перекинувся і загорівся. У результаті сам Сергій Мамоян і його 52-річна дружина померли на місці, а двоє пасажирів, які перебували на задньому сидінні, опинилися в лікарні.

Загибель депутата підтвердили в Київській міськраді.

«Сергій Мамоян у статусі депутата Київської міської ради, члена постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв’язку та реклами завжди працював на благо міста та його мешканців… На жаль, життя буває несправедливим і забирає людей на злеті їхніх сил», – пише пресслужба.

Читайте також: Мільйонний наркобізнес на Одещині маскували під виглядом котячого наповнювача

Що відомо про Сергія Мамояна

Сергій Мамоян із 2015 року очолював громадську організацію «Побудуємо майбутнє». У 2015 році став депутатом Полтавської облради, а у 2020 році – депутатом Київської міськради від ОПЗЖ.

За даними дослідження руху «Чесно», станом на квітень 2021 року, Сергій Мамоян став рекордсменом серед нерішучих депутатів. Він ігнорував майже 47% питань, винесених на розгляд.

Для загиблого Сергія Мамояна ця ДТП була не першою. А серпні 2008 року на трасі «Київ-Харків» за кермом Mercedes GL-4МАТИС він скоїв зіткнення з іншим автомобілем. У тій аварії загинув водій і пасажир маршрутки, що перекинулася внаслідок цього інциденту. Покарання Мамоян не поніс – далі обвинувачення справа не пішла.