ДТП в Одесі: загинув молодий мотоцикліст, дівчина-пасажир потрапила до лікарні

Зіткнення мотоцикла і легковика сталося сьогодні приблизно о восьмій годині на проспекті Небесної сотні.

Поліцейські встановили, що 24-річний одесит на мотоциклі, рухаючись у бік вулиці Левітана, не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з автомобілем «Hyundai», що їхав попереду і перебудовувався з однієї смуги на іншу.

Від удару уламки від мотоцикла відлетіли у зустрічні автівки «Honda» та «Opel» і спричинили механічні пошкодження транспортних засобів.

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Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій двоколісника загинув, а його пасажирку з різними травмами доправили в лікарню. Попередньо медики «швидкої» діагностували потерпілій переломи тазових кісток, ноги, ребра та хребта.

Водії автомобілів не постраждали.

Слідчі встановлюють повні обставини події.