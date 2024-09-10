Новини Одеси та Одеської області

ДТП в Одесі: загинув молодий мотоцикліст, дівчина-пасажир потрапила до лікарні

ДТП в Одесі: загинув молодий мотоцикліст, дівчина-пасажир потрапила до лікарні

Унаслідок ДТП, що сталася вранці 10 вересня на проспекті Небесної Сотні, загинув 24-річний мотоцикліст, а його пасажирка дістала важкі травми, але, на щастя, вижила.

Зіткнення мотоцикла і легковика сталося сьогодні приблизно о восьмій годині на проспекті Небесної сотні.

Поліцейські встановили, що 24-річний одесит на мотоциклі, рухаючись у бік вулиці Левітана, не вибрав безпечної швидкості та зіткнувся з автомобілем «Hyundai», що їхав попереду і перебудовувався з однієї смуги на іншу.

Від удару уламки від мотоцикла відлетіли у зустрічні автівки «Honda» та «Opel» і спричинили механічні пошкодження транспортних засобів.

Читайте також: У центрі Одеси перекинулася пожежна автодрабина – є постраждалі (фото)

дтп на проспекті Небесної сотні

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій двоколісника загинув, а його пасажирку з різними травмами доправили в лікарню. Попередньо медики «швидкої» діагностували потерпілій переломи тазових кісток, ноги, ребра та хребта.

Водії автомобілів не постраждали.

дтп на проспекті Небесної сотні

Слідчі встановлюють повні обставини події.

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk