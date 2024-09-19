В Одесі дитячу бібліотеку перетворили на сучасний культурний хаб

Як відбувалося перетворення бібліотеки, розповіло онлайн-видання “Читомо”.

Протягом трьох місяців Одеська дитяча бібліотека №37 працювала під наставництвом Одеського художнього музею в межах програми “Спадщина: простір для роботи”, яку реалізував фонд “Партнерство за сильну Україну”. Ця ініціатива дозволила оновити приміщення та зробити бібліотеку сучасним культурним осередком для місцевих дітей і підлітків.

Бібліотека, що має 15 тисяч видань та обслуговує понад 5 тисяч читачів, зазнала значних змін: тут з’явилися нові комп’ютери, зручні меблі, стильні полиці та освітлення у скандинавському стилі. Особлива увага приділяється залученню найменших читачів, для яких створено відповідні умови.

Одеський художній музей допоміг у пошуках підрядників і розробці програми “Книга у кадрі”, а також провів серію зустрічей з комунікаційниками бібліотеки, аби розширити аудиторію через соцмережі. Окрім цього, музейники допомагали в організації заходів для дітей, показуючи, як нестандартні рішення можуть зацікавити малечу та підлітків.

Бібліотека також активно працює над оновленням книжкового фонду, особливо після початку повномасштабного вторгнення, позбавляючись застарілої літератури. Завдяки благодійникам вдалося обміняти 36 тисяч російськомовних книжок на 18 тисяч українськомовних, що сприяє популяризації сучасної української літератури серед підлітків. Щодо вибору книжок, співробітники консультувалися з підлітками.

Бібліотека №37 не тільки продовжує залучати меценатів для нових проєктів, але й планує проводити презентації книжок та співпрацювати з музеями, залучаючи експертів на свої заходи. За словами Ольги Стемберської, заступниці директора бібліотечної системи Одеси, цей проєкт вже має свої результати — лише за два тижні після оновлення зареєстровано 36 нових читачів.