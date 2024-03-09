210 років Тарасу Шевченкові: 8 цікавих фактів про Великого Кобзаря

Шевченко й перший «донат» задля свободи українців

Найвідоміший національний поет, художник та громадський діяч Тарас Шевченко народився в селі Моринці сучасної Черкащини (раніше це була Київщина) в багатодітній родині кріпаків. На жаль, в 11 років Шевченко осиротів, а у 17 залишив Україну та потрапив до Петербурга. Разом із собою хлопчика забрав дворянин Павло Енгельгард, до якого Шевченко потрапив у найманство. Відтак, Тарас Григорович жив у кріпацтві до 24 років, коли його вирішили звідти викупити його друзі – художник Карл Брюллов та поет Василь Жуковський. Свобода Шевченка коштувала 2500 рублів. Щоб зібрати ці гроші, Брюллов написав портрет Жуковського і продав свій витвір за відповідну суму.

Шевченко змусив росіян вивчати українську

Після звільнення Тарас Григорович вступив до Петербурзької академії мистецтв, де згодом створив рукопис своєї майбутньої збірки «Кобзар». До речі, згодом його твори стали настільки популярні, що багато дворян почали вивчати українську, аби читати поезію Шевченка.

Тарас Шевченко дуже добре малював

Шевченка знали не тільки як поета, а і як дуже талановитого художника. За своє життя він створив понад 1300 картин, багато з яких були присвячені українським народним сюжетам. А ще митець створював ілюстрації до власних творів.

Тарас Шевченко 34 роки провів у неволі

Після закінчення Петербурзької академії мистецтв, у 29 років, Тарас Григорович повернувся до України. Він багато подорожував, робив замальовки та писав патріотичні вірші та антиімперські твори. Але саме за них, у 33 роки, Великого Кобзаря заарештували, бо він мав «мрії про можливість Україні існувати як окремій державі». На жаль, з 47 років свого недовгого життя, 34 роки Шевченко провів у неволі: 24 – у кріпацтві та ще 10 – в арештах і засланнях. В Оренбурзькому засланні поетові забороняли займатися творчістю, але він це ігнорував та написав там більшу частину своїх повістей.

Шевченко провів в Україні лише третину життя

Великий Кобзар провів в Україні лише третину життя, бо спочатку служив на російського дворянина, потім навчався, далі був арештований, а потім в’їзд на Батьківщину йому просто заборонили. Повернутися в Україну Тарасу Григоровичу дозволили лише у 45 років, в 1859-му, але того ж року знову заарештували.

Дві могили Великого Кобзаря

Через два роки Тарас Шевченко помер в Петербурзі, але заповів бути похований у Каневі. Це вдалося зробити лише через два роки після смерті поета. Колись в народі ходила легенда, що Великий Кобзар не помер, і що він визволить українців з кріпацтва. Сьогодні Тарас Григорович продовжує допомагати українцям боротися за свою незалежність.

Тарас Шевченко VS тоталітарні лідери

На сьогодні українському генію встановлено понад 1100 пам’ятників, 99 з яких розташовані в 44 країнах світу. І це абсолютний рекорд. Таку саму кількість монументів мають лише тоталітарні лідери та могили невідомих солдат.

Тарас Григорович – це просто космос

Великого Кобзаря знають по всьому світові. Поезію Шевченка переклали на понад 100 мов світу, серед яких є навіть есперанто. Зараз Тарас Григорович є навіть у космосі: його ім’ям названий один з 300 кратерів на Меркурії.

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