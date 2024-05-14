Чоловік у формі побив дівчину милицями: одеситка звинувачує ТЦК

Подія трапилася пізно ввечері 13 травня за 50 метрів від Приморського районного відділення поліції, в якому раніше постраждала і троє її приятелів писали заяву за фактом конфлікту з таксистом.

Постраждала 19-річна одеситка Антоніна Токмакова стверджує, що на неї напав і побив співробітник ТЦК, а причиною стало те, що вона знімала на відео, як її приятеля відвозять на автобусі до військкомату.

Що розповіла Антоніна Токмакова

Як розповіла Антоніна, пізно ввечері 13 травня на Грецькій вулиці вона з трьома друзями-хлопцями прийшла в поліцію писати заяву на таксиста, який перед цим через власну помилку залив їхні обличчя перцевим балончиком.

Під час написання заяви до райвідділу зайшов військовий із милицею в руках.

«Представився співробітником ТЦК. Він був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви. Потім він вийшов. Після того, як заяву було написано, поліція відмовилася випускати нас”, – розповіла дівчина.

«На наше обурення і на зйомку того, що відбувається, відреагували спочатку мовчки, а після хвилин 20 розглядів, поліція відповіла, що я вчинила дрібне хуліганство, хоча в той момент просто хотіла вийти з відділу, а мені перегороджували шлях рукою. На запитання: «Що відбувається?» мені відповіли: «Тепер почекаємо ТЦК», – додала вона.

За словами Антоніни, їх не випускали з райвідділу протягом двох годин, але потім усе ж таки відпустили двох 19-річних хлопців. Третього відпускати відмовилися, і дівчина залишилася з ним.

«І ось тут і з’являється чоловік із милицею з початку історії, заводячи за собою ще двох військових. Вони сказали, що мого друга зараз везуть на Канатну, 86, «переночувати» і далі будуть «розбиратися». Це буквально”, – розповіла одеситка.

Після цього хлопця повезли в ТЦК, а дівчина схопила телефон і почала знімати автобус, що від’їжджав, і водія. У цей момент із відділення поліції вибіг той самий військовий із милицею і кілька разів ударив нею дівчину по голові, через що вона впала на землю, а він продовжив бити її милицею.

Як відреагував Одеський обласний ТЦК

В обласній ТЦК і СП повідомили, що за фактом побиття на вулиці Грецькій розпочато службову перевірку.

«У разі виявлення та доведення вини представників ТЦК і СП, вони будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Керівництво Одеського обласного ТЦК і СП засуджує будь-які прояви насильства і співпрацює з правоохоронними органами щодо встановлення реальних обставин”, – запевняють у ТЦК.

Що розповіли в поліції

Поліцейські розпочали розслідування кримінального провадження, розпочатого спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що дізналися про інцидент під час моніторингу соціальних мереж.

«Під час перевірки цієї інформації було встановлено, що 12 травня ввечері на спецлінію “102” надійшло повідомлення від таксиста про те, що на вулиці Гаванній четверо громадян напали на нього і застосували газовий балончик дратівливої дії. За викликом чоловіка виїхав екіпаж патрульної поліції. Компанію молодих людей, до якої входила дівчина та троє чоловіків, з місця події було запрошено до територіального підрозділу поліції. Як з’ясувалося, молодики напали на таксиста через те, що відмовив їм у поїздці, оскільки вони були з алкоголем і в алкогольному сп’янінні”, – ідеться в повідомленні.

У поліції стверджують, що в райвідділі дівчина поводилася агресивно, кидалася в бійку, «розбила шибки на контрольно-пропускному пункті, на вимоги поліцейських припинити протиправні дії не реагувала».

Щодо неї та одного з хлопців було складено кілька протоколів.

Наступного дня до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Грецькій вночі дівчину побили працівники ТЦК та СП. Медики діагностували в дівчини закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітки.

«Сама потерпіла із заявою до правоохоронних органів не зверталася, на телефонні дзвінки дізнавача не відповідає і вдома не з’являється», – повідомили в поліції.

У межах провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

У поліції додали, що постраждалу вже звинувачували в крадіжці за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу. У березні цього року суд визнав її винною та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

Раніше представники ТЦК в Одесі потрапили у подвійний скандал: вони намагалися викрасти чоловіка прямо з вулиці та завантажити його у «швидку», яка, як з’ясувалося, була передана волонтерами на передову.