Конфлікт у військкоматі: на що поскаржилася одеситка? (відео)

Про це повідомили Нацполіції Одеської області.

Правоохоронці встановили, що 30-річна заявниця зі своєю 22-річною сестрою зайшли на територію військового обʼєкта з претензією щодо нібито незаконного утримання там їхнього батька.

Відео конфлікту розповсюдили одеські телеграм-канали.

За словами жінки, батько пройшов медичний огляд лише за годину, після якого отримав висновок, що він придатний до військової служби. Хоча лише місяць тому йому зробили операцію. Тому вона з сестрою вирішили розібратися наскільки законно його там утримують.

Під час опитування співробітників військкомату, поліцейські дізналися, що жінка агресивно поводилася, нецензурно висловлювалася на адресу співробітників, а згодом схопила стілець та кинула в одного із них.

На прохання залишити приміщення, її молодша сестра вийшла, а вона не реагувала. Тому жінку супроводили за межі закладу. Як стверджують співробітники ТЦК і СП, заходів фізичного впливу відносно неї не застосовували.

З метою обʼєктивної перевірки інформації, відомості були зареєстровані. Наразі триває розгляд матеріалів, встановлюються всі обставини події, після чого буде прийнято відповідне процесуальне рішення, –

повідомили в поліції.

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