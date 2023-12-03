В Одеській області продають пам’ятник архітектури, що розвалюється

Про це повідомляє система Prozorro.

Як сказано в описі до лоту, нежитлова будівля загальною площею 542,5 кв. м знаходиться по вулиці Інзовській, 205. Це особняк, збудований наприкінці XIX століття, розташований в історичному районі Болграда. Поруч є навчальні заклади, державні установи, лікарня, спортивні та дитячі майданчики, магазини. Є зручна транспортна розв’язка.

Електронний аукціон призначено на 27 грудня 2023 року. Стартова ціна лоту – 3,536,802 грн без урахування ПДВ.

Як зазначає місцеве видання «Махала», рішення про приватизацію об’єкта шляхом продажу на аукціоні було ухвалено у березні поточного року на сесії Болградської міської ради. Наразі будівля знаходиться на балансі КП «Міськводоканал».

«Мова йде про будівлю ХІХ століття, яка є об’єктом культурної спадщини. У цьому будинку колись мешкав відомий доктор Дмитро Начов, почесний громадянин міста Болград. Деякий час тут знаходився протитуберкульозний санаторій, а потім станція юних дослідників природи»,

– пише видання.

Колись цей будинок був окрасою Болграда, але згодом будівля виявилася нікому не потрібною, вона пустувала і руйнувалася. Згодом обвалилася стіна будинку, підперта дерев’яними балками.

Ще на початку 2022 року стан будинку був плачевним. А зараз він взагалі перебуває в аварійному стані.

Колись у влади були плани створити на базі цього дому центр національних культур і ремесел. Але коштів на це не знайшли. Як і на реставрацію самої історичної будівлі. І ось тепер цей відомий в Болграді будинок, з яким пов’язана історія міста, планують продати.

Як повідомлялося раніше, Фонд держмайна України виставив на продаж майновий комплекс держпідприємства «ТВК» під Одесою, відомого як ринок «7-й кілометр».

Фото із сайту Prozorro