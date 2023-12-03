Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области продают разваливающийся памятник архитектуры

В Одесской области продают разваливающийся памятник архитектуры

В городе Болграде Одесской области выставили на продажу нежилое здание, являющееся памятником архитектуры местного значения, взятым под охрану государства.

Об этом сообщает система Prozorro.

Как сказано в описании к лоту, нежилое здание общей площадью 542,5 кв. м находится по улице Инзовской, 205. Это особняк, построенный в конце XIX века, расположен в историческом районе Болграда. Рядом есть учебные заведения, государственные учреждения, больница, спортивные и детские площадки, магазины. Имеется удобная транспортная развязка.

Электронный аукцион назначен на 27 декабря 2023 года. Стартовая цена лота – 3,536,802 грн без учета НДС.

Как отмечает местное издание «Махала», решение о приватизации объекта путем продажи на аукционе было принято в марте текущего года на сессии Болградского городского совета. Сейчас здание находится на балансе КП «Горводоканал».

«Речь идет о здании ХІХ века, которое является объектом культурного наследия. В этом доме когда-то жил известный доктор Дмитрий Начев, почетный гражданин города Болграда. Некоторое время здесь находился противотуберкулезный санаторий, а затем станция юных естествоиспытателей»,

– пишет издание.

Когда-то этот дом был украшением Болграда, но впоследствии здание оказалось никому не нужным, оно пустовало и разрушалось. Впоследствии обрушилась стена дома, подпертая деревянными балками. Еще в начале 2022 года его состояние было плачевным. А сейчас здание и вовсе пребывает в аварийном состоянии.

Заброшенный особняк в Болграде выставили на торги

Когда-то у властей были планы создать на базе этого дома центр национальных культур и ремесел. Но средств на это не нашли. Как и на реставрацию самого исторического здания. И вот теперь этот известный в Болграде дом, с которым связана история города, планируют продать.

Как сообщалось ранее, Фонд госимущества Украины выставил на продажу имущественный комплекс госпредприятия «ТВК» под Одессой, более известного как рынок «7-й километр».

Фото с сайта Prozorro

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