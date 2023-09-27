Знесення особняка Гавсевича: у чому звинувачують власника та будівельників

Власнику особняка Гавсевича та керівнику підприємства-підрядника повідомлено про підозру у умисному знищенні, руйнуванні та пошкодженні об’єкту культурної спадщини.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, власник особняка спільно з підрядником без відповідного дозволу знесли несучі конструкції будівлі.

“Так, під час ремонтних робіт, із застосуванням будівельної техніки, демонтовано огороджувальні та несучі конструкції та перекриття північної частини будівлі-пам’ятника, її південно-західна частина, покрівля, другий та третій поверхи східної частини, а також частково демонтовано огороджувальні конструкції східної частини будівлі ”, – пояснили у прокуратурі.

Наразі вирішуються питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Про те, як ці влітку в Одесі “допрацювали” старовинну будівлю, розташовану поряд із новобудовою “Одеське життя” писала у матеріалі: Особняк Гавсевича: що залишилося від колишнього одеського пологового будинку у Шевченківському парку?

Тоді ситуацію зі знищенням пам’ятки архітектури взяв під контроль голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Історія особняка

Особняк Гавсевіча в Одесі – це історична будівля, збудована у 1903 році. Воно було збудовано для Антона Гавсевіча, власника великого одеського ломбарду. Будівлю було спроектовано відомим архітектором Самуїлом Гальперсоном. Особняк має статус пам’ятки архітектури та входить до складу об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У радянські часи в будівлі розташовувався технічний інститут, а в 1960-х роках тут був організований пологовий будинок. 2001 року пологовий будинок був закритий.

На жаль, особняк було серйозно пошкоджено. Там стався обвал, внаслідок якого обрушилися частини покрівлі та фасаду. У червні 2023 року розпочалися роботи зі знесення будівлі. На даний момент від будівлі залишилася лише частина фасаду.

Будівля належить компанії “Універсал Дірект”. Власник особняка сплатив штраф у розмірі 170 тисяч гривень за порушення вимог охорони культурної спадщини. Власник також презентував проект відновлення пам’ятки архітектури.