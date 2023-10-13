У Болграді перейменували вулиці на честь героїв ЗСУ

Напередодні Дня захисників та захисниць у населених пунктах Болградської громади встановили таблички на перейменованих вулицях на честь загиблих захисників України.

Одна з вулиць (колишня Паризької комуни) названа на честь болградського воїна, журналіста і лейтенанта Збройних сил України Максима Мединського, який загинув 29 квітня 2022 року біля Харкова. Йому було лише 33.

Люблячий син, брат, чоловік та батько, патріот України, зразковий воїн став героєм посмертно.

6 червня цього року за вагомий внесок у розвиток вітчизняної журналістики та інформаційної сфери, мужність та самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення росії на територію України, багаторічну сумлінну роботу та високу професійну майстерність він був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. А 4 липня – орденом Богдана Хмельницького.

Загалом на честь загиблих героїв у Болграді перейменували шість вулиць та два провулки.

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