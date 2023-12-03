Ринок «Сьомий кілометр» виставили на продаж

Як повідомляється на сайті ФДМУ, стартова ціна продажу комплексу оцінюється в 104,1 млн. грн. Онлайн-аукціон призначено на 7 грудня 2023 року.

Будівлі та майно підприємства розташовані у селищі Авангард, за сім кілометрів від Одеси та фактично є приміською зоною обласного центру.

За даними Фонду держмайна, площа будівель та споруд ДП «ТВК», призначених для надання складсько-торговельних послуг, перевищує 35 тис. кв. м.

До майнового комплексу входить 39 одиниць нерухомого майна, у тому числі адміністративна будівля, 17 складсько-торговельних приміщень, гараж із нежитловими спорудами, насосна станція тощо.

Також наголошується, що будівлі мають всю необхідну інфраструктуру та комунікації для роботи: освітлення, зовнішні мережі електропостачання, трансформаторну підстанцію, протипожежний водопровід, котельню, свердловину. На території є 4 комплекти шлагбаумів, огорожі, навіси, сторожова кабіна.

Ринок «7-й кілометр» є найбільшим ринком у Європі. Чистий прибуток підприємства за перші 9 місяців 2023 року склав 6,5 млн грн. Водночас, за інформацією ФДМУ, вона має поточну кредиторську заборгованість майже на 12,2 млн грн.

Зокрема, заборгованість із заробітної плати становить 6 тис. грн; податок на землю – 86,8 тис. грн; податку нерухоме майно – 16,5 тис. грн. Також у суму боргів входить неоплачений відрахування частини чистого прибутку державних підприємств обсягом 1,4 млн грн. Прострочених заборгованостей ГП немає.

Повідомляється, що приватизація об’єкта відбувається за умови, що новий власник зобов’язується погасити заборгованість ДП «ТВК» із заробітної плати та перед бюджетом протягом 6 місяців після його придбання. Також протягом першого півріччя роботи він не може звільняти працівників, працевлаштованих на підприємстві, яких станом на вересень 2023 року вважалося 20 осіб.

Раніше на ринку працювало 60 тис. робітників, а кількість відвідувачів сягала 100-350 тис. осіб з усієї України та Молдови. Щороку ринок приносив бюджету України та смт Авангард 120 млн грн податків та зборів.

Як повідомлялося раніше, в Одеській області продали найбільший олійно-жировий комбінат.