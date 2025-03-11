Жуткими подробностям поделилась волонтер Татьяна Чабалина.

По словам женщины, «концлагерь» для животных случайно обнаружили местные подростки, услышав собачий скулеж. В большой бетонной яме обнаружили ослабленных, но живых четырех собак.

На место происшествия выехали волонтеры, которые вытащили из бетонной тюрьмы четырех собак. Сейчас спасенные собаки находятся в приюте.

«Также извлекли три собачьих трупа и один кошачий. Мы не знаем, кто их туда сбрасывал, но это дело рук человеческих. Если б это было одно животное, можно было бы предположить, что оно туда случайно упало, но семь собак и один кот — это не совпадение», — говорит Татьяна Чабалина.

О случившемся сообщили мэру Раздельной.

Ранее сообщалось, что в городе Арциз Одесской области происходит массовая травля животных, в том числе стерилизованных.

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