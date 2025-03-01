Як розповіли у прес-службі обласної поліції, сьогодні, 1 березня, під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому невідома жінка жорстоко била собаку на території приватного домоволодіння.
Встановивши, що це 52-річна мешканка одного із сіл Вигодянської ОТГ, поліцейський офіцер громади здійснив виїзд до її місця проживання. Там з’ясувалося, що, окрім побитого пса, жінка тримає в себе близько 70 собак і котів, які перебували в занедбаному стані. Пояснити свою поведінку стосовно тварини жінка не змогла.
Щодо неї поліцейський склав адміністративні матеріали за жорстоке поводження з тваринами.
Собак та кішок передали до однієї з громадських зоозахисних організацій для проведення ветеринарного огляду та тимчасового утримання. А жінці загрожує чималий штраф із конфіскацією тварин.
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