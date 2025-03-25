Нагадаємо, у рамках деколонізації з фортеці прибрали низку російськомовних покажчиків і вивісок.

«Вежа Пушкіна» отримала цю назву через те, що відомий російський поет нібито провів у ній одну ніч під час подорожі Бессарабією. На одному зі знімків споруди зберігся напис про цей факт. Але історики вважають, що ця історія радше міф, який вигадали місцеві фотографи, щоб зробити свої роботи привабливішими для продажу.

«Пушкін справді відвідував Білгород-Дністровську фортецю під час подорожі Бессарабією в грудні 1821 року, але пробув у ній зовсім недовго. Споруда без опалення, пора року дуже морозна, тому ночівля була неможливою. Після окупації території румунами про царських фотографів ніхто не згадував, тож вигадка про ніч Пушкіна у фортеці закріпилася», – каже історик Вадим Поздняков.

Аккерманська фортеця є однією з найбільш збережених на території сучасної України. Загальна площа території фортеці становить 9 га. Усі будівлі фортеці обнесені міцними стінами, протяжність яких сягає 2,5 км. Через 40-45 метрів у куртини вбудовані фортечні вежі та бастіони.

Історія фортеці налічує понад 2,5 тисячі років. Вона була побудована на місці давньогрецького міста Тіра, заснованого колоністами з Мілета ще в VI столітті до н.е. Місто було розташоване на важливому торговельному шляху і було центром обміну між античними цивілізаціями і кочовими народами. за часів Середньовіччя в різні періоди фортецею користувалися.

Раніше в Білгороді-Дністровському демонтували табличку на честь російського поета О. С. Пушкіна, встановлену на будинку по вулиці Візантійська.

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