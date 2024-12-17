У Білгороді-Дністровському демонтували меморіальну дошку Пушкіну

Про це повідомляє організація Деколонізація. Україна.

Демонтаж таблички здійснено згідно з розпорядженням Білгород-Дністровської міськради від 12 грудня 2024 року.

Одноповерховий будинок на вулиці Візантійська, 33 (колишня Пушкіна) збудовано на початку XIX ст. командиром 32-го єгерського полку полковником А. Непеніним, членом таємного товариства декабристів.

Меморіальну дошку на честь Пушкіна на фасаді встановили 2009 року. Напис на меморіалі свідчить, що поет зупинявся тут з 14 по 16 грудня 1821 року.

Відомо, що Пушкін зустрічався в цьому будинку зі своїм другом В. Раєвським і комендантом фортеці полковником П. Кюрто, у якого в ліцейські роки брав уроки фехтування. Місцеві жителі кажуть, що тут Пушкін написав перші рядки поеми «До Овідія».

Раніше в Білгороді-Дністровському демонтували бюст поета Пушкіна.

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