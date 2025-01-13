Про це повідомили в Громадській організації «Деколонізація. Україна» з посиланням на документ виконавчого комітету Білгород-Дністровської міськради.
У документі зазначено, що на території фортеці демонтовано:
- дві таблички з написом «башня Пушкина»;
- російськомовні вивіски: «Античный город Тира », «Город мастеров», «Аккерманский двор», «Старый город»;
- а також написи російською мовою: «Касса», «Администрация», «Аккерманские сувениры».
Зазначимо, «Башня Пушкина» отримала таку назву на честь візиту російського поета до фортифікаційної споруди 1821 року.
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Раніше в Білгороді-Дністровському демонтували табличку на честь російського поета О. С. Пушкіна, встановлену на будинку по вулиці Візантійська.
Нагадаємо, раніше мовний омбудсмен Тарас Кремінь закликав міську владу Одеси демонтувати таблички та рекламу, що порушують мовний закон, а громадян – повідомляти про порушення.