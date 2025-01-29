Про це повідомили в обласній поліції та прокуратурі.
За даними слідства, одна з підозрюваних, використовуючи свій фаховий досвід, набутий під час роботи в крюїнговій компанії, організувала виготовлення фіктивних документів, які мали забезпечити легальний перетин державного кордону. До свого плану вона залучила знайому, яка займалася подальшою комунікацією з «клієнтами».
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Жінки пропонували «послуги» з виготовлення та видачі посвідчення моряка, кваліфікаційні свідоцтва та довідки про проходження навчання в центрах підготовки.
Після чого, на підставі «морських» документів, влаштовували до складу екіпажу суден типу «річка-море», які здійснювали рейси до закордонних портів. Вартість «пакету послуг» становила 7000 доларів США.
Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання жінок. Вилучили кошти в сумі понад 180 тисяч доларів, мобільні телефони, документи, автомобілі та інші речі.
Їм повідомлено про підозру за двома статтями:
- за ч. 3 ст. 332 Кримінального Кодексу України – в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України,
- за ч. 3 ст. 358 – у підробленні офіційного документа.
Максимальне покарання за ці злочини – позбавлення волі на строк до дев’яти років
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