Сховався як у кіно: намагався під причепом вантажівки потрапити за кордон

Організатором схеми виявився 39-річний мешканець прикордонної зони. Він запропонував чоловіку нелегально перетнути кордон з Молдовою, сховавши його під контейнером причепа. Ця послуга коштувала 5 тисяч доларів, з яких 2 тисячі були отримані як завдаток.

Інцидент стався на пункті пропуску “Табаки”. Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили схованого пасажира та вилучили отримані кошти. Проти водія відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

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