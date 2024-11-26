Новини Одеси та Одеської області

Сховався як у кіно: намагався під причепом вантажівки потрапити за кордон

Сховався як у кіно: намагався під причепом вантажівки потрапити за кордон

В Одеській області прикордонники зупинили спробу незаконного перетину кордону. У вантажівці “Renault” був виявлений пасажир, якого водій сховав у спеціально обладнаній ніші під причепом. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Організатором схеми виявився 39-річний мешканець прикордонної зони. Він запропонував чоловіку нелегально перетнути кордон з Молдовою, сховавши його під контейнером причепа. Ця послуга коштувала 5 тисяч доларів, з яких 2 тисячі були отримані як завдаток.

Інцидент стався на пункті пропуску “Табаки”. Під час огляду транспортного засобу прикордонники виявили схованого пасажира та вилучили отримані кошти. Проти водія відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

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