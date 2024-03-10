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Одесит перетворився на чудовисько, щоб потрапити до Молдови (відео)

Одесит перетворився на чудовисько, щоб потрапити до Молдови (відео)

Не секрет, що для того, щоб втекти від мобілізації за кордон, деякі військовозобов’язані українці вигадують як креативні, так і досить дивні способи. Але, виявляється, і наших прикордонників ось так просто навколо пальця не обведеш! І приклад тому – історія, яку розповіли сьогодні у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Прикордонники розповіли про затримання днями на Одещині на кордоні з Молдовою одесита, котрий, бажаючи зникнути з України не придумав нічого кращого, окрім як натягнути латексну маску якогось міфічного персонажа, а на додаток до неї – гідрокостюм та плащ-мантію з капюшоном.

«Він, напевно, сподівався, що такий стилізований вигляд допоможе йому бути непомітним»,

– пишуть охоронці державного кордону.

Проте від зустрічі з прикордонниками Білгород-Дністровського загону та затримання образ «персонажу магічного світу» 40-річного ухилянта не захистив.

Зустріч з прикордонниками

У Держприкордонслужбі розповіли, що часто приїжджаючи порибалити на річку Турунчук, одесит добре знав цю місцевість, чим і вирішив скористатися, щоб в обхід прикордонних нарядів пробратися до Молдови в районі села Троїцьке.

«До подорожі він готувався ретельно – взяв із собою термосумку, в яку поклав речовий мішок з необхідним приладдям: ніж, ліхтар, рукавиці. А щоб спостерігати, чи немає поблизу прикордонників – прихопив монокуляр. Аби перетнути кордон, чоловік планував вплав подолати спочатку річку Турунчук, а потім – Дністер. Для того, щоб не замерзнути від холоду і не потонути під час запливів, українець вдягнув гідрокостюм і взяв пустий тетрапрак, який у надутому вигляді допомагав би триматися на поверхні води»,

– розповіли прикордонники.

Проте здійснитися «магічному зникненню» не судилося: завадили прикордонники. І тепер ухилянту доведеться відповідати за спробу незаконно перетнути державний кордон.

Справу скеровано до суду, додали у Держприкордонслужбі.

Раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон, обмотавшись ізотермічними ковдрами, щоб не бути поміченими через тепловізор.

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