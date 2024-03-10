Одесит перетворився на чудовисько, щоб потрапити до Молдови (відео)

Не секрет, що для того, щоб втекти від мобілізації за кордон, деякі військовозобов’язані українці вигадують як креативні, так і досить дивні способи. Але, виявляється, і наших прикордонників ось так просто навколо пальця не обведеш! І приклад тому – історія, яку розповіли сьогодні у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Прикордонники розповіли про затримання днями на Одещині на кордоні з Молдовою одесита, котрий, бажаючи зникнути з України не придумав нічого кращого, окрім як натягнути латексну маску якогось міфічного персонажа, а на додаток до неї – гідрокостюм та плащ-мантію з капюшоном.
«Він, напевно, сподівався, що такий стилізований вигляд допоможе йому бути непомітним»,
– пишуть охоронці державного кордону.
Проте від зустрічі з прикордонниками Білгород-Дністровського загону та затримання образ «персонажу магічного світу» 40-річного ухилянта не захистив.
У Держприкордонслужбі розповіли, що часто приїжджаючи порибалити на річку Турунчук, одесит добре знав цю місцевість, чим і вирішив скористатися, щоб в обхід прикордонних нарядів пробратися до Молдови в районі села Троїцьке.
«До подорожі він готувався ретельно – взяв із собою термосумку, в яку поклав речовий мішок з необхідним приладдям: ніж, ліхтар, рукавиці. А щоб спостерігати, чи немає поблизу прикордонників – прихопив монокуляр. Аби перетнути кордон, чоловік планував вплав подолати спочатку річку Турунчук, а потім – Дністер. Для того, щоб не замерзнути від холоду і не потонути під час запливів, українець вдягнув гідрокостюм і взяв пустий тетрапрак, який у надутому вигляді допомагав би триматися на поверхні води»,
– розповіли прикордонники.
Проте здійснитися «магічному зникненню» не судилося: завадили прикордонники. І тепер ухилянту доведеться відповідати за спробу незаконно перетнути державний кордон.
Справу скеровано до суду, додали у Держприкордонслужбі.
Раніше прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон, обмотавшись ізотермічними ковдрами, щоб не бути поміченими через тепловізор.