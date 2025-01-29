Об этом сообщили в областной полиции и прокуратуре.

По данным следствия, одна из подозреваемых, используя свой профессиональный опыт, приобретенный во время работы в крюинговой компании, организовала изготовление фиктивных документов, которые должны были обеспечить легальное пересечение государственной границы. К своему плану она привлекла знакомую, которая занималась дальнейшей коммуникацией с «клиентами».

Женщины предлагали «услуги» по изготовлению и выдаче удостоверения моряка, квалификационные свидетельства и справки о прохождении обучения в центрах подготовки.

После чего, на основании «морских» документов, устраивали в состав экипажа судов типа «река-море», которые совершали рейсы в зарубежные порты. Стоимость «пакета услуг» составляла 7000 долларов США.

Правоохранители провели ряд обысков по местам жительства женщин. Изъяли средства в сумме более 180 тысяч долларов, мобильные телефоны, документы, автомобили и другие вещи.

Им сообщено о подозрении по двум статьям:

по ч. 3 ст. 332 Уголовного Кодекса Украины — в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины,

по ч. 3 ст. 358 — в подделке официального документа.

Максимальное наказание за эти преступления — лишение свободы на срок до девяти лет.

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