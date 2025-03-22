Воинский учет

Підстави для виключення з військового обліку:

  • досягнення граничного віку перебування у запасі (зазвичай – 60 років);
  • визнання непридатним до військової служби (за рішенням військово-лікарської комісії);
  • припинення громадянства України;
  • визнання безвісти зниклим.
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ВАЖЛИВО! Виключення з обліку – це остаточне рішення. Людина втрачає статус військовозобов’язаного і більше не підлягає мобілізації. А зняття з обліку – тимчасовий захід (наприклад, при зміні місця проживання або виїзді за кордон). У такому разі потрібно стати на облік заново протягом 7 днів.

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