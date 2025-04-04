Питання розглядалося під час засідання постійної комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних прав. Як повідомив заступник міського голови Одеси Олександр Філатов, йдеться про необхідність впровадження комплексного підходу до містобудування. Всі рішення в цій сфері базуються на даних містобудівної документації, яка, своєю чергою, визначає межі та правила землекористування.

За словами посадовця, у міськраді вже вивчили законодавство, що регулює сферу кадастрів і землеустрою, а також досвід інших міст — Миколаєва, Дніпра, Черкас, Житомира, Чернівців. У цих громадах відповідні функції вже поєднані в єдиних структурах, що, за спостереженням, підвищило ефективність роботи. У Одесі планується провести функціональний аналіз підрозділів і перерозподіл обов’язків — наприклад, погодження тимчасових споруд хочуть передати районним архітекторам.

Філатов також зазначив, що створення об’єднаного департаменту дозволить зменшити витрати міського бюджету з приблизно 73 мільйонів до менш ніж 50 мільйонів гривень на рік. Очікувана економія складе понад 20 мільйонів гривень. Крім того, це спростить документообіг: наразі погодження займає до 30 днів через поділ функцій між структурами, а після об’єднання процес можна буде скоротити до кількох днів.

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