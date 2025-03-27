У середу, 26 березня, одеські телеграм-канали поширили відео і повідомили, що група людей допомогла чоловікові втекти з автобуса під час виїзду до навчальної частини.

У коментарі ТЦК йдеться, що інцидент стався під час виконання службових обов’язків представниками ТЦК.

Група з приблизно 10 осіб заблокувала виїзд автобуса з території збірного пункту Одеського обласного ТЦК і СП. Один із військовозобов’язаних, за попередньою змовою з цивільними особами, намагався покинути автобус через відчинені двері.

У результаті група громадян втрутилася в процес і фізично перешкоджала представникам ТЦК і СП виконувати службові обов’язки, заблокувавши повернення військовозобов’язаного до складу групи.

«Втручання в діяльність посадових осіб та перешкоджання виконанню ними службових обов’язків є правопорушенням і тягне за собою правові наслідки, – ідеться в повідомленні.

Також у ТЦК прокоментували інформацію, яка поширюється в мережі про можливе застосування сили представниками ТЦК і СП до цивільних осіб.

«За попередніми результатами аналізу відеоматеріалів з камер спостереження, протиправних дій з боку військовослужбовців, зокрема із застосуванням фізичної сили, не зафіксовано. Заходи фізичного примусу не застосовувалися», – зазначили в Одеському обласному ТЦК.

Водночас у коментарі підкреслюється, що ситуація супроводжувалася активним фізичним протистоянням з боку невідомих осіб і спробами перешкодити виконанню законних дій представників ТЦК і СП.

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Фото: Колаж Інтента