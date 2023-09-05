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На Одещині не дали витрати понад 100 млн гривень на непотрібні ремонти

На Одещині не дали витрати понад 100 млн гривень на непотрібні ремонти

На сьогодні в Одеській області перевірено 2500 держзакупівель за період з березня по серпень. 60 тендерів скасовано через недоцільність витрачання коштів.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Загальна сума держзакупівель сягнула 870 мільйонів гривень. Але 60 тендерів на суму понад 100 млн грн не відповідають вимогам воєнного часу, вважає Олег Кіпер.

Голови райдержадміністрацій разом з головами громад мають перевірити доцільність оголошених тендерів.

За словами Кіпера, серед скасованих тендерів зокрема облаштування туалетів, на які збиралися витратити 1,5 млн грн, поточний ремонт адміністративних та інших будівель на майже 90 млн грн, виготовлення недоцільних проєктно-кошторисних документацій на загальну суму понад 22 млн грн.

Звертаю увагу на те, що закупівлі повинні плануватися з урахуванням реальних потреб. А на першому місці має бути допомога військовим у їх матеріально-технічному забезпечені.

Також у пріоритеті охорона здоров’я, безпека громадян, діти, освіта, –

наголосив очільник обладміністрації.

Наразі моніторинг тендерів триває.

Нагадаємо, що Одеська ОВА планує зробити ремонт Театру юного глядача на суму майже 32 млн грн.

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