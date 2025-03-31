Цены на Новом базаре в Одессе в марте

Що це за редиска?

Шукаємо менеджера з продажу реклами

Редиска на Новом базаре в Одессе

– Що це за редиска? Вона що, діамантова?! Вісімдесят гривень за кілограм. З глузду з’їхати!

– Он є по сімдесят…

– Велика різниця! І чого її так мало? Ну що ж це таке – цієї дорогоцінної редиски менше, ніж полуниці!..

– Може, на Привоз?..

– Може взагалі нічого купляти не будемо?.. Тут дощ, а ми на Привоз?.. Пішли каву пити! Будемо думати, що купляти.

***
– Ой, дивись, що написано: «Найсмачніші кальмари». Може, візьмемо?

– Тобі написали, а ти повірила? Це ж реклама!..

– А тобі треба, аби ще додали, що написаному треба вірити?.. Ну реклама, то й що? Може, я б без тої реклами взагалі увагу на ті кальмари не звернула…

Цены на Новом базаре: самые вкусные кальмары

А як там із цінами на Новому базарі?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

  • картопля – 40-50 грн;
  • редиска – 65-80 грн;
  • цибуля – 25-35 грн;
  • помідори – 90-180 грн;
  • буряк – 25-35 грн;
  • кабачки – 90-120 грн;
  • огірки – 110-150 грн;
  • солодкий перець – 70-170 грн;
  • баклажани – 80-120 грн;
  • капуста – 35-60 грн;
  • морква – 25-35 грн;
  • часник – 140-190 грн;
  • зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.

Новый базар в Одессе в марте

Цены на овощи на Новом рынке в Одессе

Цена на картощку в Одессе

Овощи на Новом рынке

Помидоры на одесском Новом рынке

Одесский Новый рынок: овощи и зелень

Зелень на Новом базаре в Одессе, март 2025 г.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

  • яблука – 35-50 грн;
  • лимони – 70-140 грн;
  • банани – 70-100 грн;
  • гранати – 90-120 грн;
  • виноград – 90-150 грн;
  • груші – 50-100 грн;
  • грейпфрути – 60-100 грн;
  • апельсини – 80-170;
  • мандарини – 80-170.

Фрукты на одесском Новом рынке

Одесский Новый базар: овощи и фрукты, цены

Фрукты и овощи на Новом рынке

Цены на фрукты на одесском рынке

Мандарины: цены в марте

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

  • яйця (десяток) – 53-90 грн;
  • бринза – 200-270;
  • сир – 100-180.

Новый рынок: цены на яйца в марте

Брынза на Новом базаре в Одессе

Тепер – про ціни на м’ясо та сало:

Телятина-яловичина

  • задня частина – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шия – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Свинина

  • задня частина – 200-220;
  • шия – 250-270 грн;
  • лопатка – 200 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
  • солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).

Мясо на Новом базаре в Одессе

Одесский Новый рынок: почем мясо

Ціни на рибу на Новому базарі

  • короп – 90-140;
  • товстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на одеському Новому ринку на початку весни: «Тільки тут зрозуміла, що зголодніла».

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