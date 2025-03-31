Що це за редиска?

– Що це за редиска? Вона що, діамантова?! Вісімдесят гривень за кілограм. З глузду з’їхати!

– Он є по сімдесят…

– Велика різниця! І чого її так мало? Ну що ж це таке – цієї дорогоцінної редиски менше, ніж полуниці!..

– Може, на Привоз?..

– Може взагалі нічого купляти не будемо?.. Тут дощ, а ми на Привоз?.. Пішли каву пити! Будемо думати, що купляти.

***

– Ой, дивись, що написано: «Найсмачніші кальмари». Може, візьмемо?

– Тобі написали, а ти повірила? Це ж реклама!..

– А тобі треба, аби ще додали, що написаному треба вірити?.. Ну реклама, то й що? Може, я б без тої реклами взагалі увагу на ті кальмари не звернула…

А як там із цінами на Новому базарі?

Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі

картопля – 40-50 грн;

редиска – 65-80 грн;

цибуля – 25-35 грн;

помідори – 90-180 грн;

буряк – 25-35 грн;

кабачки – 90-120 грн;

огірки – 110-150 грн;

солодкий перець – 70-170 грн;

баклажани – 80-120 грн;

капуста – 35-60 грн;

морква – 25-35 грн;

часник – 140-190 грн;

зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.

Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі

яблука – 35-50 грн;

лимони – 70-140 грн;

банани – 70-100 грн;

гранати – 90-120 грн;

виноград – 90-150 грн;

груші – 50-100 грн;

грейпфрути – 60-100 грн;

апельсини – 80-170;

мандарини – 80-170.

Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза

яйця (десяток) – 53-90 грн;

бринза – 200-270;

сир – 100-180.

Тепер – про ціни на м’ясо та сало:

Телятина-яловичина

задня частина – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шия – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задня частина – 200-220;

шия – 250-270 грн;

лопатка – 200 грн;

ребра – 180-190 грн;

несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);

солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).

Ціни на рибу на Новому базарі

короп – 90-140;

товстолобик – 90-140 грн;

лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

Читайте також та порівнюйте: Ціни на одеському Новому ринку на початку весни: «Тільки тут зрозуміла, що зголодніла».

Фото авторки