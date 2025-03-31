Що це за редиска?
– Що це за редиска? Вона що, діамантова?! Вісімдесят гривень за кілограм. З глузду з’їхати!
– Он є по сімдесят…
– Велика різниця! І чого її так мало? Ну що ж це таке – цієї дорогоцінної редиски менше, ніж полуниці!..
– Може, на Привоз?..
– Може взагалі нічого купляти не будемо?.. Тут дощ, а ми на Привоз?.. Пішли каву пити! Будемо думати, що купляти.
***
– Ой, дивись, що написано: «Найсмачніші кальмари». Може, візьмемо?
– Тобі написали, а ти повірила? Це ж реклама!..
– А тобі треба, аби ще додали, що написаному треба вірити?.. Ну реклама, то й що? Може, я б без тої реклами взагалі увагу на ті кальмари не звернула…
А як там із цінами на Новому базарі?
Ціни (за один кілограм) овочів на одеському Новому базарі
- картопля – 40-50 грн;
- редиска – 65-80 грн;
- цибуля – 25-35 грн;
- помідори – 90-180 грн;
- буряк – 25-35 грн;
- кабачки – 90-120 грн;
- огірки – 110-150 грн;
- солодкий перець – 70-170 грн;
- баклажани – 80-120 грн;
- капуста – 35-60 грн;
- морква – 25-35 грн;
- часник – 140-190 грн;
- зелень у пучках «стартує» від 15-20 грн.
Ціни (за один кілограм) фруктів на одеському Новому базарі
- яблука – 35-50 грн;
- лимони – 70-140 грн;
- банани – 70-100 грн;
- гранати – 90-120 грн;
- виноград – 90-150 грн;
- груші – 50-100 грн;
- грейпфрути – 60-100 грн;
- апельсини – 80-170;
- мандарини – 80-170.
Скільки коштують на Новому базарі яйця, сир, бринза
- яйця (десяток) – 53-90 грн;
- бринза – 200-270;
- сир – 100-180.
Тепер – про ціни на м’ясо та сало:
Телятина-яловичина
- задня частина – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шия – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задня частина – 200-220;
- шия – 250-270 грн;
- лопатка – 200 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несолоне сало – від 80 грн (тонке) до 220 грн (товсте);
- солоне сало – від 180 грн (тонке) до 300 грн (товсте).
Ціни на рибу на Новому базарі
- короп – 90-140;
- товстолобик – 90-140 грн;
- лобань (він же морський пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
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Фото авторки