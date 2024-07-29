Зріст інвалідності та стара інфраструктура: як на роботу одеського МСЕК вплинула війна

Потрібен капітальний ремонт, але…

Будівля є дуже зручною – в ній розмістилися 14 медико-соціальних експертних комісій (міжрайонних, обласних, профільних), тому відвідувачам не треба мігрувати містом, аби звернутись до необхідної. Є окремі входи для фтизіатричної та психіатричної комісій. Але останній капітальний ремонт робився ще у 70-ті роки минулого століття. У 2022 році був здійснений лише ремонт фасаду. Будівля не має ані ліфта, ані підйомника. Тому людям на милицях, у візках досить складно діставатися другого поверху.

– В нашому центрі, безумовно, не дотримано всіх необхідних принципів доступності, — каже головний лікар центру Олена Станіславова. – Поступово здійснюються заходи щодо підготовки до капітального ремонту. Центру конче потрібен підйомник, аби люди, ризикуючи, не йшли сходами. Зважаючи на це, лікарі виходять і дивляться пацієнтів та їх документи в машині. На 1-му поверсі ми зробили кабінет, де можна подивитись того, хто неспроможний піднятися сходами. Треба також ремонтувати каналізаційну та систему електрозабезпечення. Відсутнє укриття. Під час повітряних тривог ховатись пацієнтам та персоналу нікуди. Всі інспектуючи органи та громадські організації акцентують саме на цьому. Але ми є бюджетною установою і проводити капітальний ремонт самостійно не маємо можливості. Фінансування центру здійснюється з державного бюджету (90%). А все інше фінансується з обласного бюджету.

Світло теж вимикають на декілька годин. Наприклад, в день моєї зустрічі з Оленою Михайлівною світло вимикали з 10-ї години ранку до 3-ї години дня. Коли нема світла, до електронної системи лікар ввійти не може. Добре, що тут залишилась можливість працювати із паперовими носіями. Під час вимкнення світла лікарі продовжують дивитись пацієнтів, заповнювати документи. Але стає темно в коридорах, в кабінетах не працюють встановлені власним коштом лікарів кондиціонери – умови перебування в центрі стають ще важчими.

Ще три МСЕК працюють в області. В місті Балта та Подільську вони знаходяться на 1-му поверсі. Тому питання доступності вирішені. А ось у Ізмаїлі МСЕК знаходиться на 3-му поверсі поліклініки. Згідно з «Положенням про медико-соціальну експертизу», затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 03.12.2009 №1317 лікарі, використовуючи внутрішні резерви, їдуть дивитись хворих додому. Також це здійснюється і в Одесі.

Дійсно, так лікарі і роблять. Мала можливість впевнитись у цьому сама, коли доводилось звертатись до МСЕК у зв’язку з встановленням інвалідності колег-журналістів.

Останнім часом дуже багато людей отримують групу інвалідності через онкозахворювання. Одна онкологічна комісія вже не може впоратись з великим навантаженням. Почалася внутрішня реорганізація. І тепер офтальмологічна комісія матиме два профілі – офтальмологічний та онкологічний, щоб дещо спростити ситуацію для пацієнтів.

Зміни, які треба враховувати

Зрозуміло, що під час війни в багатьох людей виникає потреба звернутись з питань встановлення інвалідності, але знаходяться вони далеко від МСЕК. Що робити? Аби допомогти громадянам, 8 березня 2022 року Кабінет міністрів прийняв постанову № 225 «Деякі питання проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України». В ньому, зокрема, сказано, що «у разі, коли особа, що звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії». Крім того, «повторний огляд строк якого припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців після його припинення або скасування…».

— Заочно провести огляд тих, хто ще до нас не звертався і не має групи інвалідності дуже складно, — продовжує Олена Станіславова. – Заочно це можна зробити щодо тих, хто вже має групу, кого ми вже оглядали і знаємо. Додам, що на початку війни до нас було дуже багато звернень з проханням про заочний огляд від людей, які знаходились за кордоном. У 80% випадків зробити це було неможливо. Люди скаржаться, бувають невдоволені, але є законодавство, і його треба дотримуватись. За пів року центр два рази перевіряло МОЗ. Випадків необґрунтовано прийнятих рішень не було.

Щодо військовослужбовців, яких зараз звертається до центру дуже багато, відповідно до статті 7 Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», особам, які внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних при захисті Батьківщини, отримали ушкодження, які призвели до незворотної втрати верхніх або нижніх кінцівок, втрати органу або повної втрати його функцій, що призвело до інвалідності, група інвалідності встановлюється безстроково та на ступінь вище, визначених законодавством. Переогляд з метою підвищення групи інвалідності відбувається після заяви особи або її законного представника у разі змін у стані здоров’я і працездатності особи з інвалідністю або за рішенням суду.

Порядок дії військовослужбовців для проходження МСЕК.

Військовослужбовець має звернутися у заклад охорони здоров’я або до військово-медичного шпиталю, до сімейного лікаря або профільного фахівця для заповнення направлення на МСЕК (Ф. 088, яка затверджена МОЗ України від 14.02.2012 №110). За цим направленням МСЕК визначає групу інвалідності. Для встановлення ступеня втрати працездатності військовослужбовець має надати на МСЕК запит (чи направлення) для визначення відсотків втрати працездатності, яке надає командир військової частини або РТЦК та СП. Якщо особа звільнена з ЗСУ, то здебільше направлення на визначення ступеня втрати працездатності не нададуть. Роз’яснення цієї інформації знаходиться в компетенції військових. Увесь пакет документів для проходження огляду на МСЕК пацієнт надає на МСЕК самостійно або за допомогою особистого лікаря.

Що робити у разі незгоди з висновками МСЕК

Згідно з «Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності», затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 03.12.2009 №1317, у разі незгоди з рішенням міжрайонної, спеціалізованої МСЕК пацієнт має право подати протягом місяця письмову заяву до обласної МСЕК. Протягом місяця обласна МСЕК має розглянути заяву та провести повторний огляд заявника та прийняти відповідне рішення.

У разі незгоди з рішенням обласної МСЕК, пацієнт пише заяву на Центральну МСЕК МОЗ України. Центральна МСЕК МОЗ України може в особливо складних випадках направити особу, що звертається, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності (м.Дніпро) та НДІ реабілітації осіб з інвалідністю (м.Вінниця). Після обстеження зазначені науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для комісій мають рекомендаційний характер.

Рішення Центральної МСЕК МОЗ України може бути оскаржене в суді в законодавчому порядку.