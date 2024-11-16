В Одесі знову зупинили котельню «Північна-1»: названо причину

Як пояснили в прес-службі мерії міста, котельню зупинили у зв’язку з продовженням проведення робіт з реконструкції димової труби.

Котельню планують запустити орієнтовно до 20:00 години.

Раніше заступник Одеського міського голови Ганна Позднякова зазначила, що оскільки висота димаря становить 120 метрів, для виконання робіт з її реконструкції було замовлено спеціальний кран з високою вантажопідйомністю.

Раніше ми розповідали, чи буде Одеса з теплом у разі тривалих відключень світла взимку

Нагадаємо, 26 листопада 2023 року, коли на Одесу обрушився сніжний буран, впала труба котельні «Північна-2» на вулиці імені 28-ї бригади (раніше – Паустовського), залишивши без опалення сотні будинків, дитячі садки та школи Причиною експерти назвали не лише потужний вітер, а й неякісне виконання робіт під час її будівництва.

Більше подробиць – у матеріалі «Одесського життя»: Чому в Одесі впала труба на котельній та яка її подальша доля: відповідь експерта.

А ввечері 14 листопада частина Одеси знову залишилася без опалення – внаслідок російської ракетно-дронової атаки була пошкоджена труба теплопостачання, через що вимушено зупинила свою роботу одна з котелень.