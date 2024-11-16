Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снова остановили котельную «Северная-1»: названа причина

В Одессе снова остановили котельную «Северная-1»: названа причина

Сегодня, в субботу, 16 ноября, в Пересыпском районе Одессы с 12:00 часов снова приостановлена работа котельной «Северная-1».

Как пояснили в пресс-службе мэрии города, котельную остановили в связи с продолжением проведения работ по реконструкции дымовой трубы.

Котельную планируют запустить ориентировочно до 20:00 часов.

Ранее заместитель Одесского городского головы Анна Позднякова отметила, что поскольку высота дымовой трубы составляет 120 метров, для выполнения работ по ее реконструкции был заказан специальный кран с высокой грузоподъемностью.

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Напомним, 26 ноября 2023 года, когда на Одессу обрушился снежный буран, упала труба котельной «Северная-2» на улице имени 28-й бригады (ранее – Паустовского), оставив без отопления сотни домов, детские сады и школы. Причиной обрушения трубы эксперты назвали не только мощный ветер, но и некачественное выполнение работ во время ее строительства.

Больше подробностей – в материале «Одесской жизни»: Почему в Одессе упала труба на котельной и какова ее дальнейшая судьба: ответ эксперта.

А вечером 14 ноября часть Одессы снова осталась без отопления – в результате российской ракетно-дроновой атаки была повреждена труба теплоснабжения, из-за чего вынужденно остановила свою работу одна из котельных.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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