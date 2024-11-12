У Пересипському районі тимчасово зупинено котельню – відновлюють 120-метрову трубу

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Як зазначила заступниця Одеського міського голови Ганна Позднякова, висота димової труби – 120 метрів, для виконання таких робіт було замовлено спеціальний кран із високою вантажопідйомністю.

– В Україні таких кранів буквально кілька одиниць, усі вони працюють на відновлювальних роботах об’єктів енергетики після обстрілів із ворожої території. Крім того, такий рівень і масштаб робіт вимагає висококваліфікованих фахівців. З урахуванням наших реалій їх наявність також виявилася проблемою. Працюємо з огляду на обставини і в терміни, вплинути на які не можемо, – сказала віцемер.

Про необхідність реконструкції димової труби котельні «Північна-1» стало відомо влітку – після обстеження всіх котелень перед новим опалювальним сезоном.

За словами Ганни Позднякової, будівництво нової труби не вплинуло на терміни початку опалювального сезону в Пересипському районі. Адже стара труба, частина якої впала торік, усе ще придатна для тимчасового використання.

Нагадаємо, відновленням труби, що впала, займається мерія Одеси, а кошти на ремонт у розмірі 60 мільйонів гривень виділила організація UNICEF.

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