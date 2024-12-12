В Одесі знову сталася пожежа на Троїцькій (фото, відео)

Сьогодні вдень, 12 грудня 2024 року, у центрі Одеси горіла квартира. На пожежі врятували трьох людей.
Про чергову «гарячу» подію розповіли у прес-службі обласного управління ДСНС.
За даними рятувальників, пожежа сталася у квартирі на верхньому поверсі триповерхового житлового будинку по вулиці Троїцькій.
Під час гасіння пожежі пожежники врятували трьох постраждалих місцевих мешканців – чоловіка, жінку та стареньку.
Бабусю рятувальники на руках винесли з задимленого під’їзду, а чоловіка і жінку спустили по автодрабині з квартири, в якій сталось загоряння.
Причину пожежі встановлюють.
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