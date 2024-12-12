В Одесі знову сталася пожежа на Троїцькій (фото, відео)

Відключати світло будуть за новими правилами Відключення світла в Україні стануть справедливішими. З грудня 2024 року діють нові правила. Кожен українець знатиме, коли саме у нього вимкнуть світло, а тривалість відключень для всіх буде однаковою за підсумками тижня. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Де скласти тест на одесита – найцікавіші історії місцевої топоніміки (відео) Одеса – це мереживо з проспектів, бульварів, вулиць та провулків, яке плескає Чорне море та обіймає чарівне українське небо. Дуже багато написано та знято про одеські вулиці, а сьогодні читайте кілька найцікавіших історій пов’язаних з ними. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ