П’ять років одеської трагедії: пожежа на Троїцькій забрала життя 16 осіб

Займання почалося близько 10-ї години ранку 4 грудня внаслідок замикання несправного подовжувача до обігрівача в закритому кабінеті Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі будівлі на вулиці Троїцькій, 2. Перехожі помітили сильний дим, що виривається з вікон будівлі коледжу. На місце викликали рятувальників. Однак пожежа ставала дедалі сильнішою, а центр Одеси заволокло їдким димом.

Надалі пожежа поширилася майже всією будівлею з боку Троїцької, і була локалізована на площі 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь гасили до ранку 5 грудня.

Більшій частині учнів і викладачів вдалося вчасно покинути будівлю, але дехто виявився заручником вогню, який перекрив усі виходи. Деякі в паніці вистрибували просто на асфальт. А хтось встиг телефоном попрощатися з близькими.

Рятувальні роботи тривали до 12 грудня. У підсумку на руїнах згорілого коледжу знайшли тіла 14 осіб. Ще двоє – студентка і рятувальник – померли в лікарні від травм.

Пізніше з’ясувалося, що в коледжі не було системи сповіщення, через що не всі одразу зрозуміли, що відбувається, і згаяли дорогоцінні хвилини для порятунку. А вибратися через пожежний вхід також виявилося нереальним, оскільки двері там були замкнені зовні, а на вікнах висіли ґрати.

У прокуратурі висунули звинувачення в порушенні вимог пожежної безпеки директору коледжу Любові Кочерзі, завгоспу Тетяні Хомич, завідувачу денним відділенням економіки та підприємництва Ірині Тарановій (саме в її кабінеті спалахнув злощасний електрокамін) та колишньому заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Андрію Хаєцькому.

Але суд досі не виніс нікому з них вирок.