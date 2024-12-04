Новини Одеси та Одеської області

П’ять років одеської трагедії: пожежа на Троїцькій забрала життя 16 осіб

П’ять років одеської трагедії: пожежа на Троїцькій забрала життя 16 осіб

Рівно п’ять років тому, 4 грудня, сталася страшна пожежа в коледжі економіки на вулиці Троїцькій – одна з найбільших трагедій в історії Одеси. Того нещасливого дня загинули 16 осіб – викладачі, студенти та співробітники Інституту морської біології.

Займання почалося близько 10-ї години ранку 4 грудня внаслідок замикання несправного подовжувача до обігрівача в закритому кабінеті Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на третьому поверсі будівлі на вулиці Троїцькій, 2. Перехожі помітили сильний дим, що виривається з вікон будівлі коледжу. На місце викликали рятувальників. Однак пожежа ставала дедалі сильнішою, а центр Одеси заволокло їдким димом.

Надалі пожежа поширилася майже всією будівлею з боку Троїцької, і була локалізована на площі 4 тисячі квадратних метрів. Вогонь гасили до ранку 5 грудня.

Більшій частині учнів і викладачів вдалося вчасно покинути будівлю, але дехто виявився заручником вогню, який перекрив усі виходи. Деякі в паніці вистрибували просто на асфальт. А хтось встиг телефоном попрощатися з близькими.

Рятувальні роботи тривали до 12 грудня. У підсумку на руїнах згорілого коледжу знайшли тіла 14 осіб. Ще двоє – студентка і рятувальник – померли в лікарні від травм.

До теми: Пожежа на Троїцькій в Одесі: наслідки, втрати та подальша доля постраждалих через рік

Пізніше з’ясувалося, що в коледжі не було системи сповіщення, через що не всі одразу зрозуміли, що відбувається, і згаяли дорогоцінні хвилини для порятунку. А вибратися через пожежний вхід також виявилося нереальним, оскільки двері там були замкнені зовні, а на вікнах висіли ґрати.

У прокуратурі висунули звинувачення в порушенні вимог пожежної безпеки директору коледжу Любові Кочерзі, завгоспу Тетяні Хомич, завідувачу денним відділенням економіки та підприємництва Ірині Тарановій (саме в її кабінеті спалахнув злощасний електрокамін) та колишньому заступнику директора з адміністративно-господарської роботи Андрію Хаєцькому.

Але суд досі не виніс нікому з них вирок.

 

 

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk